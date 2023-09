Cleo comenta ausência de Fábio Jr na infância: ‘Não tenho memórias’

Apresentado por Luana Piovani, o programa é exibido no canal E! e a edição que contou com a presença de Cleo teve a temática “ separação ”. “Os meus pais se separaram quando eu tinha um ano. Então, eu não tenho nenhuma memória ”, disse a atriz.

A atriz Cleo Pires relembrou momentos da infância e a participação dos seus pais na criação. Filha da também atriz Glória Pires e do cantor Fábio Jr., Cleo comentou sobre a separação dos pais durante participação do programa “Luana É De Lua”.

Filha de dois artistas populares no País, Cleo Pires relembra que Fábio Jr. não acompanhou de perto a sua infância: “Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela [Glória] me explicava.”.

Glória Pires foi casada com Fábio Jr. entre os anos de 1979 e 1983. Alguns anos depois, em 1987, a protagonista de “Mulheres de Areia” casou com o cantor Orlando Morais. “Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando", acrescenta Cleo.



