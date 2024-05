Evento de gastronomia convida chefs a cozinhar ao vivo na Beira-Mar

Reunindo restaurantes que participam do evento, o Festival Brasil Sabor promove o "Chefs na Rua", com cozinha ao vivo e degustação gratuita

O Festival Brasil Sabor no Ceará inova este ano e promove o Chefs na Rua”, levando um pouco da cozinha dos restaurantes participantes para famosos endereços de Fortaleza. A ação acontece nesta quinta-feira, 23, a partir das 17 horas, em um foodtruck que ficará no calçadão Beira-Mar.

O momento será com chefs de quatro restaurantes que participam do evento: Teresa & Jorge, Flow, Cordel e Turatti. Eles devem preparar na hora, com o público assistindo, pratos que estão participando do Festival. Depois, a plateia degusta o que foi preparado. A cada hora, um estabelecimento se apresenta, sendo o primeiro às 17 horas e o último às 20 horas.

