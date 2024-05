Concurso revela qual o melhor boteco de Fortaleza; saiba qual é

Resultado da 13ª edição do Comida di Buteco foi divulgado nesta terça-feira, 21, e bar eleito fica no bairro Itaperi

Com o petisco “Desconstrução Nordestina”, o bar Sertão Xique Xique foi o vencedor da 13ª edição do concurso Comida di Buteco em Fortaleza e vai representar o Ceará na competição nacional que acontece em julho. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 21.

Vitorioso em 2024, Sertão Xique Xique participou pela terceira vez da disputa e ganhou, no ano passado, o 3º lugar da competição. O petisco apresentado desta vez, que superou 21 botecos da Cidade, era composto por croquetes preparados com massa de macaxeira saborizada com molho de cupim e ervas e recheio de cupim desfiado e queijo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O bar Sertão Xique Xique fica localizado no bairro Itaperi, rua Dr. Manoel Teófilo, 805. Com cardápio que passeia por comidas típicas cearenses como buchada, panelada, feijoada, carneiro, carne de sol e baião de dois, o estabelecimento funciona de quarta-feira a domingo. Até quinta, funciona de 10 às 16 horas e, de sexta-feira a domindo, de 10 às 23 horas.