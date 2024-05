20ª edição da Restaurant Week celebra a diversidade da gastronomia

Entre os destaques deste ano estão os restaurantes estreantes, com propostas gastronômicas únicas. São eles: Mar de Lima, OAZO Restaurante, Yoto Cozinha Nikkei, Casa Fontana, Cocina 378, Cortile Ristorante, Ponza Frutos do Mar, Raiz Cozinha Brasileira e Vinho e Porto.

A cena gastronômica de Fortaleza está fervilhando de novidades com a chegada da 20ª edição da Fortaleza Restaurant Week, que se estende até 26 de maio. Durante o evento, os restaurantes participantes preparam um menu especial com entrada, prato principal e sobremesa, a um valor fixo que varia entre R$ 54,90 e R$ 109, com opções de almoço e jantar.

Famílias que buscam um programa que agrade tanto aos adultos quanto aos pequenos encontrarão em Casa Fontana e Ryori - Shopping Iguatemi excelentes opções com espaços kids, onde as crianças podem brincar enquanto os adultos relaxam e saboreiam pratos excepcionais.

Prato principal do menu do L'Ô Restaurante Crédito: Divulgação/Restaurante Week

Prato principal do menu do Restaurante Coco Bambu Crédito: Divulgação/Restaurante Week

“Nosso objetivo é democratizar a boa gastronomia. Então, esta é uma oportunidade aos apreciadores de degustar pratos autênticos e culturais a partir de uma experiência única e um valor fixo. E para o restaurante é uma ótima oportunidade de divulgar o seu estabelecimento e faturar com a alta das vendas”, comenta Fernando Reis, o idealizador do festival.

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 17 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, o festival movimenta e aquece o mercado gastronômico em períodos de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas. Para mais informações sobre os restaurantes participantes e para reservar sua experiência, visite www.restaurantweek.com.br. Fique ligado em todas as novidades: @restaurantweekbrasil.

Serviço

20ª edição da Restaurant Week

Data: até 26 de maio

Valores: entre R$ 54,90 e R$ 109

Mais informações: www.restaurantweek.com.br / @restaurantweekbrasil