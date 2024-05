Festival Brasil Sabor acontece no Ceará; conheça os participantes

Com 40 bares e restaurantes participando no Ceará, a 18ª edição do Festival Brasil Sabor acontece até junho em todo Brasil

A 18ª edição do Festival Brasil Sabor teve início nesta quinta-feira, 16, em todo País com mais de 700 estabelecimentos participantes. No Ceará, 40 casas estão no evento, que acontece até 2 de junho. Organizado pela a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o festival traz este ano o tema “Pra toda gente e pra todo gosto”.

VEJA TAMBÉM| Cannes 2024: O POVO realiza cobertura do festival francês

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao longo dos dias de evento, os bares e restaurantes participantes oferecem pratos que valorizem as raízes brasileiras — temperos e técnicas de preparo — com preços promocionais. Os valores valem tanto para clientes que consomem presencialmente, como aqueles que pedirem delivery.