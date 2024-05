Fortaleza Restaurant Week: boa gastronomia em restaurantes românticos

O maior festival gastronômico da América Latina, que acontece em Fortaleza nos dias 26 de abril a 26 de maio, reúne diversas opções gastronômicas e se torna palco para momentos inesquecíveis. O evento, que celebra a felicidade da boa gastronomia, propaga o romantismo com cenários imagináveis.

Para os amantes da tradição italiana, espaços como Cortile Ristorante se tornam destinos perfeitos. Com uma variação de massas frescas, a boa gastronomia é acompanhada por um local charmoso e aconchegante. Os apaixonados pela cozinha brasileira podem se deslumbrar com pratos aromatizados no Mar de Lima. Aqueles que procuram um ambiente relaxante e desejam desfrutar da gastronomia oriental, o Misaki restaurante dispõe dos ingredientes mais selecionados.



Aqueles que buscam o intimismo encontram em Mezzi a escolha ideal. Mergulhados no sabor mediterrâneo, os participantes podem celebrar o momento e se envolver pela elegância e luzes suaves. “Acreditamos que bons restaurantes não apenas oferecem pratos deliciosos, mas também criam um ambiente propício para conexões genuínas”, declara o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.



A Fortaleza Restaurant Week disponibiliza três categorias - Tradicional, Plus e Premium -, permitindo que os visitantes escolham experiências que se encaixem em seus orçamentos, com valores que variam de R$ 54,90 a R$ 109,00.



“Nosso objetivo é democratizar a boa gastronomia. Então, esta é uma oportunidade aos apreciadores de degustar pratos autênticos e culturais a partir de uma experiência única e um valor fixo. E para o restaurante é uma ótima oportunidade de divulgar o seu estabelecimento e faturar com a alta das vendas”, finaliza o idealizador do festival.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os apaixonados pela cozinha brasileira podem se deslumbrar com pratos aromatizados no Mar de Lima. Crédito: Divulgação. Quem busca sabor mediterrâneo e intimismo encontra no restaurante Mezzi a escolha ideal. Crédito: Divulgação. Aqueles que procuram um ambiente relaxante e desejam desfrutar da gastronomia oriental, o Misaki. Crédito: Divulgação. O Cortile Ristorante é ideal para amantes da tradição italiana. Crédito: Divulgação.



Restaurantes estreantes:



Babbi Osteria;

Casa Fontana;

Cocina 378;

Coco Bambu - Iguatemi;



Coco Bambu - Meireles;



Coffee Break Coco Bambu;



Cortile Ristorante;



Geppos Italiano;



Mar de Lima;



Mezzi;



Misaki;



OAZO Restaurante;



Ponza Frutos do Mar;



Parrileiro Aldeota;



Raiz Cozinha Brasileira;



Vinho & Ponto



Yoto Cozinha Nikkei.

Participam da 20ª edição da Fortaleza Restaurant Week:

Asttore;



Azulli di Mare;



Babbi Osteria;



Balcone Restô;



Brava Wine - Aldeota;



Brava Wine - Iguatemi;



Cabaña del Primo Jardins Open Mall;



Cabaña del Primo - Shopping RioMar;



Carbone;



Casa Fontana;



Cocina 378;



Coco Bambu - Dom Pastel;



Coco Bambu - Iguatemi;



Coco Bambu - Beira Mar;

Coco Bambu - Meireles;



Coffee Break Coco Bambu;



Cortile Ristorante;

Geppos Italiano;



L´Ô Restaurante;



La Pasta Gialla - Iguatemi;

La Pasta Gialla - Pátio Dom Luis;



Mar de Lima;



Matisse;



Medit;



Murano Grill;



Mezzi;

Misaki;



O Banquete;



OAZO Restaurante;



Órbita Blue;



Ponza Frutos do Mar;

Parrileiro Aldeota;

Raiz Cozinha Brasileira;

Ryori - Buganvilia;



Ryori - Iguatemi;



Santa Grelha - Iguatemi;



Santa Grelha - Meireles;

Vasto - Fortaleza;

Vinho & Ponto;

Vinho & Ponto; Yoto Cozinha Nikkei

Zoi.



Sobre a Restaurant Week



Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 17 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, o festival movimenta e aquece o mercado gastronômico em períodos de baixa sazonalidade.