CPM 22 e Di Ferrero fazem shows em Fortaleza em novembro

A banda CPM 22 e o cantor Di Ferrero, do NX Zero, se apresentam em Fortaleza em 3 de novembro. As apresentações integram a programação do festival "Eu Quero Rock".

Esta será a primeira edição do festival, que ocorrerá no Pirata Bar, localizado na Praia de Iracema. Enquanto o CPM 22 lança o novo disco "Enfrente", Di Ferrero retorna a Fortaleza com a turnê "Outra Dose" após passagem pela capital cearense com o NX Zero.