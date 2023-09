CPM 22 tem show marcado no Sana 2024, em Fortaleza; saiba mais

Para os fãs de rock nacional, a banda CPM 22 irá se apresentar em Fortaleza na parte 1 do Sana 2024 , em 27 de janeiro. O show acontecerá no Centro de Eventos do Ceará. Os ingressos podem ser adquiridos no sympla.com . A entrada inteira custa R$ 90 e a meia, R$ 45.

Em 2008, o grupo ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiroe até os dias atuais carrega uma legião de fãs por onde vai.

Formada pelos membros Badauí (vocal), Luciano Garcia (guitarra), Phil Fargnoli (guitarra), Ali Zaher (baixo) e Daniel Siqueira (bateria), o CPM 22 já abriu shows de grandes bandas internacionais como Lagwagon, No Fun at All, Down by Law e System of a Down.

Sana 2024 - Parte 1

O maior evento geek e pop do Norte e Nordeste acontece em 3 dias: 26, 27 e 28 de janeiro, com campeonato de cosplays, k-pop, arenas, games, dubladores e muitas outras atrações.

CPM 22 no Sana 2024