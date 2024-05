Encontro de cultura popular promove ações gratuitas em Fortaleza

No próximo sábado e domingo de maio, dias 24 e 25, o Parque Rachel de Queiroz recebe o XIII Folgança - Encontro dos Grupos da Cultura Popular Tradicional, que promove apresentações gratuitas em celebração do folclore e da cultura tradicional do Brasil.

Localizado no bairro Presidente Kennedy, o parque recebe as atrações nos dois dias a partir das 18 horas. No sábado, 24, se apresentam Maracatu Vozes da África, Grupo Miraira, Grupo de Dança Tablado, Grupo de Tradições Folclóricas Raízes Nordestinas, Cia Estrelas da Rua, Balé Popular Terras Potiguares e Grupo Parafolclórico Fulô do Sertão. Ainda no sábado, ao fim do dia, a banda Tá Bonito pra Chover leva o ritmo forró pé de serra para o local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, 25, chegam ao parque os grupos Maracatu Nação Pici, Grupo de Tradições Cearenses, Balé Popular Terras Potiguares, Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza, Companhia de Ritmos e Danças Populares (Cordapes) e Quadrilha Raios de Sol, tendo ainda participação do Grupo Estandarte de Emoções, Escola de Samba Imperadores e Grupo Flor do Amanhã. No encerramento, se apresenta Dedim Gouveia Jr.