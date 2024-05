Roque: SBT desmente morte e esposa atualiza estado de saúde

O assistente de palco de Silvio Santos foi internado no último sábado, com sangramento cerebral. Segundo atualizações, ele se recupera bem

A gerente de comunicação do SBT, Maisa Alves, desmentiu a morte de Gonçalo em postagem no Instagram feita na noite de ontem, 20. “Nosso querido Roque Gonçalo não faleceu. Se recupera bem”, escreveu ela na legenda.

A esposa de Gonçalo Roque, diretor de auditório do SBT, informou que ele deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar por uma cirurgia . Em postagem no Instagram na manhã desta terça, 21, Janilda Nogueira agradeceu a todos pelas orações.

Roque: esposa atualiza sobre o estado de saúde do diretor

A esposa de Roque compartilhou fotos do esposo no quarto do hospital nesta terça-feira, 21. Janilda aparece sorrindo ao lado do marido, enquanto fazem um sinal de V com as mãos.

“Olá, bom dia! Quero agradecer a todos os amigos, familiares, colegas, fãs do Roque pelas orações. Quero que me perdoem aqueles que não pode ainda responder. Pois são muitas mensagens e não posso por enquanto responder, pois a metade do meu tempo fico ali ao lado do Roque de mãos dadas a ele. Agradeço a todos pela compreensão. Abraço a todos!”, escreveu ela na legenda da postagem.