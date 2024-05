Roque, assistente de palco de Silvio Santos, é internado às pressas

Gonçalo Roque, de 87 anos, precisou ser internado às pressas no sábado, 18, após desmaiar em um restaurante durante um almoço em família. Oassistente de palco do apresentador Silvio Santos foi levado ao Hospital Santa Elisa, localizado em Jundiaí, interior de São Paulo. Um exame de raio-X detectou sangramento no crânio frontal. A informação foi confirmada por Janilda Nogueira, esposa do animador.

Essa não é a primeira vez que Roque desmaia e precisa ser internado. Em outubro do ano passado, ele foi levado à unidade Itaim do Hospital São Luiz, em São Paulo, após passar mal em casa. Na ocasião, ele chegou a ser encaminhado à UTI e passou por um cateterismo.

O diretor de auditório, desde 2017, possui uma válvula na cabeça devido a uma hidrocefalia, o que permite o dreno do excesso de líquido para outra parte do corpo. A equipe médica está monitorando seu estado de saúde de perto.