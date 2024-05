Filha de Silvio Santos termina noivado após ex elogiar apresentadora

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, termina noivado com cantor sertanejo; fim do relacionamento se deu após ex-noivo elogiar apresentadora do SBT Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, terminou o noivado com o cantor Gustavo Moura. A atualização do relacionamento com o músico foi anunciada pela própria comunicadora em publicação no Instagram no domingo, 21. "Só para deixar todos bem avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que a Helen Ganzarolli é uma gostosa, que sejam felizes juntos", revelou a apresentadora de programas infanto-juvenis do SBT na rede social.