Roque, assistente de palco de Silvio Santos, está estável, diz SBT

Gonçalo Roque, assistente de palco de Silvio Santos e diretor de auditório do SBT, foi internado novamente após passar mal

“ Ele está estável , fazendo mais exames detalhados, pois quando chegamos ao pronto-socorro foram realizados exames de raio-x. Os médicos detectaram um pequeno sangramento no crânio frontal”, informou Janilda detalhando que Roque “passou a noite bem”.

Após ser internado às pressas no sábado, 18, Gonçalo Roque, assistente de palco de Silvio Santos, está estável. Em comunicado divulgado pelo SBT nesta segunda-feira, 20, Janilda Nogueira, esposa do animador, afirmou que ele apresenta melhora.

Diretor de auditório no SBT, Roque passou mal na tarde do último sábado durante um almoço em família e foi levado para a emergência do Hospital Santa Elisa, na cidade de Jundiaí, em São Paulo.

Na ocasião, Roque foi diagnosticado com um sangramento intracraniano na região frontal da cabeça. Em 2017, o assistente da emissora paulista implantou uma válvula na cabeça para o tratamento de hidrocefalia.