Cannes 2024: Elenco de 'Motel Destino' comenta expectativas para estreia
19:04 | 21/05/2024

"Eu ainda não assisti. Verei pela primeira vez junto com as duas mil pessoas na sala de cinema", disse animado Iago Xavier, protagonista de "Motel Destino", filme que leva o Ceará pela primeira vez para a competição principal do Festival de Cannes. Na tarde desta terça-feira, 21, véspera da primeira exibição mundial do filme, parte do elenco esteve presente no evento "Um filme, uma escola", promovido pelo stand "Cinema do Brasil" na Marché Du Film, seção do festival voltada para negociações de mercado. "É uma loucura isso aqui, muito fora da minha realidade. Toda minha ansiedade está depositada nesse dia, nesse momento, de chegar lá e assistir esse trabalho que a gente fez com tanto carinho", conclui o ator.

Cannes 2024: brasileiro 'Baby' estreia na 63ª Semana da Crítica Jupyra Carvalho, que estreia ainda este mês nos cinemas brasileiros com "A Filha do Palhaço", conta que viver duas personagens em destaque no mesmo ano representa para ela uma possibilidade de existir enquanto atriz no cinema: "Hoje não sigo esse caminho, mas espero que essas estreias possam firmar essa trajetória na minha existência enquanto artista". Evento em Cannes reuniu Karim Aïnouz, Bete Jaguaribe, Luciana Vieira e Tiago Santana para uma conversa sobre a escola Porto Iracema das Artes Crédito: Arthur Gadelha/O POVO

Sobre a estreia, que acontece nesta quarta-feira, 22, às 17 horas no horário de Brasília, a atriz conta que vem se preparando desde o momento que soube que o filme estaria na seleção do evento. “Estar no tapete vermelho é uma escolha política. Estarei enquanto Ceará, não sou sozinha nesse lugar”. Laboratório de cinema da Porto Iracema das Artes foi importante para o desenvolvimento de 'Motel Destino'

Do estado do Amazonas, Isabela Catão revela que sua presença em “Motel Destino” tem uma ligação direta com o Cena 15, laboratório da Escola Porto Iracema das Artes que foi tema do encontro em Cannes. Bete Jaguaribe, diretora da Escola Porto Iracema das Artes, participou do evento em Cannes Crédito: Arthur Gadelha/O POVO “A Nina Kopko tinha orientado o diretor Bernardo Ale Abinader, durante o desenvolvimento para longa-metragem de “O Barco e o Rio” (2020) – curta-metragem que eu fui protagonista em Manaus. Foi quando conheceram o meu trabalho”. Para conversar sobre o surgimento de “Motel Destino” dentro da Porto Iracema das Artes, o evento convidou também as representantes da Escola, Bete Jaguaribe e Luciana Vieira, e do Governo do Estado do Ceará, Tiago Santana. Em uma conversa de 30 minutos reforçaram a importância das políticas públicas em formação, relembrando os frutos que o audiovisual cearense já colheu nos últimos anos. Cannes 2024: 'A cultura do Brasil saiu da UTI', diz Karim Aïnouz

O “Cinema do Brasil” é um programa de promoção do cinema nacional que estimula o contato entre produtores e distribuidores brasileiros nos mercados internacionais. Neste stand de 2024, a gerente executiva Maria Marta celebra o interesse crescente do mundo sobre o cinema brasileiro: “Trouxemos uma delegação recorde com quase 60 empresas neste ano e promovemos encontros com países e regiões: Portugal, Catalunha, Uruguai, Reino Unido, África do Sul, Espanha e Colômbia”. “Fazer cinema não é só fazer filmes”, pontuou Karim Aïnouz ao ser perguntado sobre o processo de coprodução internacional, lembrando que a seleção de seus filmes no Festival de Cannes – o primeiro sendo em 2002 com “Madame Satã” –, dependeram, também, dessa percepção de que “o cinema é um gesto cada vez mais global, uma articulação política”. Evento em Cannes reuniu Karim Aïnouz, Bete Jaguaribe, Luciana Vieira e Tiago Santana para uma conversa sobre a escola Porto Iracema das Artes Crédito: Arthur Gadelha/O POVO