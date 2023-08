Zé Vaqueiro anuncia volta aos palcos e pede orações para o filho

O cantor Zé Vaqueiro estava longe dos palcos desde o dia 24 de julho devido ao diagnóstico do filho recém-nascido

Segundo o forrozeiro, o retorno acontece como forma de agradecer o carinho e atenção dos fãs durante o momento em que passa com a família. O filho continua internado e recebendo visitas contínuas dele e da esposa Ingra Soares, conforme explicou no relato.

O cantor Zé Vaqueiro anunciou a volta aos palcos na tarde desta quinta-feira, 17, em publicação nas redes sociais. A decisão do cantor acontece quase um mês depois do diagnóstico do filho caçula, Arthur, que nasceu com a Síndrome de Patau.

“Quero muito agradecer o carinho de cada um de vocês, agradecer o respeito que todos estão tendo e que tiveram também com tudo que a gente tá vivendo hoje. Creio que Deus tem o melhor para cada um de nós, que está no controle de tudo, mas sempre que forem orar, peço que continuem colocando a saúde e a vida do meu filho Arthur na oração de vocês, a minha família também, porque eu creio que Deus tudo pode", pediu.

Após o anúncio, Zé revelou detalhes do início da gravidez e da descoberta da síndrome do filho. Segundo o relato, a barriga de Ingra precisou ser furada para a coleta de amostras.



"Desde quando descobrimos a gravidez da Ingrid, fizemos vários ultrassons para acompanhar porque foi detectado nele a megabexiga. O médico já tinha falado que se essa megabexiga não diminuísse, possivelmente seria o indício que ele nasceria com alguma síndrome, a gente só não sabia qual era ainda", relembrou.

"Ela fez o exame, que é bem invasivo, precisou furar a barriga da Ingra e ele coletou a amostra para saber qual era a síndrome. Foi detectada a síndrome da trissomia do cromossomo 13. Fomos acompanhando de perto, orando muito, não tinha ainda falado para vocês”, comentou o cantor.

O filho caçula do casal está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 24 de julho, dia do seu nascimento.

"Ele ainda está no hospital, mas a gente tem visitado ele, acompanhado, orado muito e dando amor e carinho. Se Deus operar, vamos levar ele para casa. Ele está pertinho da gente. Quando a saudade aperta, a vontade de levar para casa é gigantesca, mas creio que é tudo no tempo de Deus. Desde já agradeço o carinho que vocês tiveram e as orações. Continuem orando", pediu o cantor.

Zé Vaqueiro se apresenta nesta sexta, 18, em Imperatriz, no Maranhão, e no sábado, 19, em Tarumirim, Minas Gerais.