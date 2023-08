Morre Nizo Yamamoto, diretor de arte do Studio Ghibli, aos 70 anos

Diretor de arte de filmes como "Túmulo dos Vagalumes" e "O Castelo no Céu", o japonês Nizo Yamamoto morreu aos 70 anos em decorrência de um câncer no estômago

Nizo Yamamoto, diretor de arte que trabalhou em alguns dos principais filmes do renomado estúdio de cinema de animação japonês Studio Ghibli, morreu aos 70 anos em decorrência de um câncer no estômago. O falecimento do artista ocorreu no sábado, 19, mas foi divulgado na última segunda, 21.

Nascido em 27 de junho de 1953, o artista participou da equipe de filmes como "O Castelo no Céu" (1986), "Túmulo dos Vagalumes" (1988), "Princesa Mononoke" (1997) e "A Viagem de Chihiro" (2001), todos do estúdio fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A especialidade de Yamamoto era a produção de cenários de fundo nas produções. Após participar de "A Viagem de Chihiro", o artista passou a focar em trabalhos do próprio estúdio de arte, Kaieisha, em filmes como "A Garota que Conquistou o Tempo" (2006) e "A Magia do Tempo" (2009).