5 séries de animação japonesa sucesso no Brasil

Desde o início dos anos 90, os animes têm feito bastante sucesso no Brasil. Conhecidas por suas narrativas cativantes e universos fantásticos, as animações japonesas se destacam em diferentes meios de entretenimento, desde a televisão até plataformas de streaming. Com isso, o acesso aos animes se tornou mais amplo e fácil para o público brasileiro.

Desenhos que fizeram parte da infância da maioria das pessoas da geração Z se tornaram verdadeiros ícones culturais e despertaram o interesse de novas gerações. Pensando nisso, selecionamos 5 séries de animação japonesa que são sucesso no Brasil para você assistir a elas. Confira!