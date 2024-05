Rock in Rio: pré-venda inicia nesta segunda, 20; veja como comprar

A pré-venda dos ingressos para o Rock in Rio começa nesta semana, assim como a venda para o público geral; veja como adquirir os ingressos

A pré-venda, entretanto, acontece para grupos específicos de pessoas: é preciso ter os cartões de créditos do Itaú, Credicard ou Iti. Os clientes desses bancos terão até o meio-dia de quinta-feira , 23, para comprar.

A venda de ingressos para a edição de 40 anos do Rock in Rio , que acontece em setembro deste ano, começa nesta semana. A primeira etapa é a pré-venda, que iniciou nesta segunda-feira, 20, às 12 horas, pelo site Ticketmaster .

Esta etapa também tem um limite no número de compra de entradas: só podem ser comprados dois ingressos por dia do festival e por CPF. Além disso, aqueles que desejam comprar meia-entrada, só podem comprar um por pessoa e data.

Após o meio-dia do dia 23, os ingressos passam a ser disponibilizados para a venda geral — disponível para todos que desejem comprar ingressos para o festival. Esta etapa também será vendida pelo site Ticketmaster.

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 18, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.