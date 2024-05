Morre o cineasta Toni Venturi, aos 68 anos, em São Paulo

O corpo do diretor será velado na Cinemateca Brasileira, na capital de São Paulo

O cineasta Toni Venturi morreu na tarde desse sábado, 18, aos 68 anos, depois de passar mal enquanto nadava na Praia de São Sebastião, no litoral de São Paulo. Venturi dirigiu longas como "A Comédia Divina" (2017), "Cabra-Cega" (2005) e "Latitude Zero" (2002), além de vários documentários. O corpo do diretor será velado na Cinemateca Brasileira.

“O Toni teve uma existência que não foi em vão. O dia dele sempre foi dedicado a um desejo de um mundo melhor. Ele exerceu isso no cinema e no cotidiano dele. Cuidava muito bem das pessoas, dos filhos, de mim”, disse a esposa do cineasta, Débora Duboc, ao g1 São Paulo.