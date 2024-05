Lula em Cannes: saiba mais sobre o documentário de Oliver Stone

Stone viajou para alguns países como Cuba na companhia de Lula Crédito: Reprodução/Instagram/ @officialoliverstone

O documentário sobre Lula, do premiado cineasta norte-americano Oliver Stone, faz sua estreia no Festival de Cannes, uma das mostras mais importantes do cinema mundial. Fora da lista competitiva, o filme fará parte das Seções Especiais do evento francês. A produção acompanha os anos entre a prisão do atual presidente do Brasil, em 2018, e a vitória nas eleições de 2022, período no qual Luis Inácio Lula da Silva teria sofrido uma perseguição judicial, segundo o cineasta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Oliver Stone concluiu o documentário em março deste ano. A expectativa era que a estreia fosse em 2022, mas virá a público apenas este ano. Confira tudo que se sabe até agora sobre a obra.

Lula em Cannes: Oliver Stone se aproximou de Lula em 2016

No auge da Lava Jato em 2016, Stone esteve no Brasil e entrevistou Lula; o então ex-presidente relatou ao cineasta o que entende como um golpe contra Dilma Rousseff e a criminalização do PT. Em 2018, o cineasta declarou apoio ao atual chefe do Exectivo nacional. Na época, o norte-americano assinou um manifesto petista chamado de “Eleição sem Lula é fraude”. Já durante a produção do documentário em 2021, Stone declarou na edição do festival de Cannes daquele ano, que a prisão de Lula durante a Operação Lava Jato foi motivada por interesses do governo dos Estados Unidos.

Ele alegou que o intuito da prisão de Lula foi desestabilizar os líderes de esquerda da América Latina. As filmagens do documentário duraram meses e Stone viajou para alguns países, como Cuba, na companhia do líder político. LEIA MAIS | Cineasta Oliver Stone diz que prisão de Lula foi projeto dos Estados Unidos Lula em Cannes: do que se trata o documentário?

A produção começou em 2021 e chegou a sofrer uma interrupção, quando Lula contraiu Covid-19 durante as filmagens em Cuba. A expectativa era que a estreia fosse em 2022, mas virá a público apenas este ano. O filme retrata o período da prisão do então ex-presidente pela Lava Jato em 2018, quando ele ficou preso por quase 18 meses por uma condenação por corrupção. O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou posteriormente as condenações e ele voltou ao poder, em 2022, após vencer as eleições pela terceira vez. Tudo isso será mostrado na obra. Em entrevista à AFP, Stone comentou que espera poder alcançar pessoas fora do território brasileiro. “Puseram o Lula na cadeia, ele foi liberto e ganhou as eleições. É uma história boa, mas as pessoas não a conhecem, exceto no Brasil”, diz.