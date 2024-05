Pinacoteca realiza seminário gratuito sobre o cearense Leonilson

Leonilson, Da qualidade de ser forte, 1991, coleção particular; artista cearense é homenageado em programação na Pinacoteca do Ceará Crédito: Marília Camelo/Divulgação

A Pinacoteca do Ceará promove na próxima sexta-feira, 17, o “Seminário Leonilson: Da Qualidade de Ser Forte”. O evento reúne pesquisadores, curadores e especialistas na obra do artista cearense, que está em exposição no museu. A programação gratuita integra as atividades da 22ª Semana Nacional dos Museus. O seminário se inicia às 14 horas e é dividido em duas mesas, sendo a primeira com o tema “Se Você Sonha Com Nuvens - A Produção de Leonilson”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia também | Leonilson: 30 anos após morte, artista cearense segue presente mundo afora

Dela, participam a pesquisadora e curadora de arte Lisette Lagnado, o artista cearense Efrain Almeida e o mestre em História da Arte Ricardo Resende. A mediação é da artista visual, ativista e educadora Aline Albuquerque, curadora, junto com Resende, da exposição.

A segunda mesa ocorre às 17h30min com o tema “A Aids e as transformações estéticas na arte contemporânea”. O debate reúne a artista visual Peaug e o psicanalista Leopold Nosek. A mediação será realizada por Adriano de Lavor, doutor em Comunicação (Fiocruz). Visita mediada e oficina Além do seminário sobre Leonilson, a Pinacoteca do Ceará promove uma visita mediada à exposição “Leonilson e das Amizades” no sábado, 18. Os visitantes são acompanhados pelos curadores Aline Albuquerque e Ricardo Resende.