Igor Di Cavalcanti lança novo single em show nesta sexta, 17

O cantor, compositor e guitarrista Igor Di Cavalcanti realiza um pequeno show na próxima sexta-feira, 17, para lançar seu novo single , intitulado “In The City (When The Sun Shines)”. A apresentação ocorre na loja HiFive Discos às 19 horas.

No domingo, 19, Igor Di Cavalcanti disponibiliza em seu canal do YouTube um registro em vídeo da gravação de “In The City (When The Sun Shines)”, produzido por Tainá Facó. A composição do cearense é arranjada e produzida com os músicos João Vitor Fidanza (guitarra), Rami Freitas (bateria) e Ricardo Arraes (baixo).

Com dois EPs e dois singles lançados em sua carreira, Igor Di Cavalcanti tem trabalhos escritos na língua inglesa, sendo influenciado pela música afro-americana e cultura urbana. É filho da pianista Maria Di Cavalcanti e do engenheiro de áudio Roberto Gibbs.