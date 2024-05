Adelson Viana e Paulo Façanha fazem show juntos nesta terça, 14

Os músicos cearenses Adelson Viana e Paulo Façanha se apresentam no Esquina Brasil nesta terça-feira, 14, com o show "Das Dunas Brancas"

Os cantores e compositores cearenses Paulo Façanha e Adelson Viana apresentam nesta terça-feira, 14, o show “Das Dunas Brancas”. O novo trabalho reúne coletânea de composições autorais e músicas de sucesso de outros artistas.

A programação ocorre no espaço Esquina Brasil a partir das 20 horas. “Amigos de longa data”, os artistas se encontraram na música pela primeira vez em 1996, no álbum “Parto”, de Paulo Façanha, que contou com a participação de Adelson Viana no piano.

