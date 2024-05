Com 900mil livros, depósito de editora é alagado nas chuvas do RS

Uma das editoras mais antigas do Brasil, a L&PM teve seu depósito alagado devido às fortes chuvas que têm atingido o estado do Rio Grande do Sul (RS).

Com sede em Porto Alegre, a editora revelou que cerca de 900 mil livros estão armazenados no espaço localizado na capital gaúcha.

“A L&PM Editores comunica aos seus amigos, parceiros, clientes e fornecedores que está impossibilitada de operar, pois se encontra com sua sede e depósito alagados e com acesso impossível devido a enchente em Porto Alegre”, detalha a nota divulgada no perfil do Instagram da empresa publicado na sexta-feira, 10.