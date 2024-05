Chuvas no Rio Grande do Sul: número de mortes sobe para 148

Depois de quase vinte dias, 446 municípios foram afetados pelas chuvas no estado. Novos recursos federais para as vítimas devem ser anunciados hoje, 14

Além da mobilização popular para auxiliar as vítimas, o Governo Federal anunciou pacotes de ajuda financeira.

O estado do Rio Grande do Sul tem sofrido com as chuvas que assolaram o estado desde o fim de abril. Conforme o boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta terça-feira, 14, 450 dos 497 municípios do estado foram atingidos. O número de mortos chegou a 148.

Municípios afetados: 446



Pessoas em abrigos: 76.884



Pessoas desalojadas: 538.545



Total de afetados: 2.124.203



Feridos: 806



Desaparecidos: 124

Óbitos confirmados: 148

Chuvas no RS: 102 rodovias têm bloqueio total ou parcial



O Rio Grande do Sul tem 102 trechos de rodovias federais e estaduais com bloqueio total ou parciais por causa das enchentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos pontos interditados, 56 estão em rodovias federais.



Na via que liga Nova Petrópolis a Caxias do Sul, uma ponte cedeu após o nível de água do rio aumentar.



Com informações da Agência Brasil