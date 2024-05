Após melhora, venda de livros volta a cair e tem aumento no preço

Preço dos livros aumenta 14% e mantém bom faturamento no comércio; venda das publicações, no entanto, teve nova redução Crédito: JÚLIO CAESAR

A venda de livros pelo Brasil sofreu uma nova queda no mês de abril. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 14, pelo Painel do Varejo de Livros no Brasil, que detalhou uma queda de 9,84% entre o período de 25 de março a 21 de abril deste ano. Com pesquisa realizada pela Nielsen Book e divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro (SNEL), os novos números na comercialização das publicações literárias pelo País registraram uma redução em comparação com o mesmo período em 2023. A queda das vendas surge após o aumento de 8,95% entre 26 de fevereiro a 24 de março, tendo sido considerado o primeiro crescimento considerável desde junho de 2023.

Preço dos livros aumenta 14% e mantém bom faturamento no comércio Mesmo com a redução nas vendas, o faturamento no comércio literário fechou com números positivos devido ao aumento no preço das publicações. Ainda segundo a pesquisa, o faturamento cresceu 3,12%, arrecadando R$170,3 milhões, cerca de R$5 milhões a mais do que no mesmo período em 2023.