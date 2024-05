Dilma anuncia que Banco do Brics destinará mais de um bilhão de dólares ao Rio Grande do Sul

A presidente do banco e ex-presidente do Brasil informou que o valor será para ajudar a reconstrução do Estado. O valor foi acertado com o presidente Lula e o governador Eduardo Leite

Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, ou Banco do Brics+), anunciou nesta terça-feira, 14, ajuda do banco de US$ 1,115 bilhão, o equivalente a R$ 5,75 bilhões, para financiar obras de reconstrução do Rio Grande do Sul, que sofre com fortes chuvas.

Pelas redes sociais, a ex-presidente do Brasil afirmou que o valor foi definido após tratativas com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB).

"O Novo Banco de Desenvolvimento vai destinar R$ 5,750 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de reconstruir a infraestrutura urbana e rural nos municípios atingidos pelas fortes enchentes ocorridas desde o final de abril e ajudar na retomada da vida gaúcha. Conversei com o presidente Lula e com o governador Eduardo Leite para tratarmos desta situação dramática e definir como prestar ajuda financeira", publicou Dilma.