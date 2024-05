Festival de Cannes adota inteligência artificial para auxiliar na segurança

Este dispositivo foi instalado "a título experimental" em torno do Palácio dos Festivais, a área mais vigiada, onde ocorrem as exibições e estão, entre outros astros, Francis Ford Coppola e George Lucas, que receberá uma Palma de Ouro honorária, Emma Stone, Selena Gomez, Catherine Deneuve e Demi Moore.

Com sua infinidade de estrelas, uma multidão que tenta se aproximar dos astros e 4.500 jornalistas credenciados, o festival (de 14 a 25 de maio) será monitorado em 2024 por 17 "câmeras de videovigilância com uso de Inteligência Artificial (IA)", anunciou a prefeitura da cidade costeira.

Outro suporte técnico serão os "462 botões de chamada de emergência, conectados diretamente ao CPU".

O município de Cannes decidiu ser pioneiro nesta implantação. Os botões estarão disponíveis "em espaços públicos, bem como em escolas, creches, edifícios e instalações públicas, locais de culto e lojas".

Cannes conta com 200 policiais municipais e 66 agentes de vigilância, e o Ministério do Interior disse à AFP que o aparato de segurança será complementado com quatro unidades móveis, com 100 agentes cada, como nos anos anteriores.

"O nível de segurança não vai diminuir', garantiu à AFP um representante da Prefeitura.