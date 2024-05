Leonardo critica show de Madonna no Rio: 'Satanismo’

O cantor Leonardo criticou o show de Madonna , que aconteceu no Rio de Janeiro no último sábado, 4. Os comentários aconteceram em uma entrevista ao programa Conceito Sertanejo, onde ele afirmou que a cantora praticou “satanismo e suruba” durante a apresentação.

“É minha opinião. A performance da Madonna, a cantora, é demais, é maravilhosa. Agora, o contexto em si, com o satanismo junto… Eu sou cristão, então não gosto, entendeu? Estou falando o que eu acho”, pontuou.

VEJA TAMBÉM| Arte de brasileiro inspirou look usado por Madonna em show no RJ

Após as críticas, Leonardo tirou um momento para elogiar o talento da Rainha do Pop, afirmando que ela era uma “baita de uma cantora”. Quem somos nós, meros mortais, para falar de uma cantora como Madonna, né? Com aquele vigor físico, com aquela dança maravilhosa que ela faz”, enalteceu.