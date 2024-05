Dragão do Mar recebe espetáculo sobre seca e sertão nordestino

Espetáculo "Nada Novo sob o Sol do Sertão" entra em cartaz durante os finais de semana de maio, no Teatro Dragão do Mar Crédito: Divulgação / Coletivo Rei Leal

A partir deste final de semana, nos dias 11 e 12, inicia-se a temporada de apresentações do Coletivo Rei Leal, no Teatro Dragão do Mar. A peça “Nada de Novo sob o Sol do Sertão” estará em cartaz durante todos os sábados e domingos do mês, sempre às 20 horas.

Os ingressos para as apresentações podem ser adquiridos pelo site da Sympla, a partir de R$10.

Seguindo até o último domingo do mês, 26 de maio, "Nada de Novo sob o Sol do Sertão" é um espetáculo que carrega elementos regionais, misturados com o surrealismo. A peça trata de assuntos como miséria, agonia e a solidão humana plantada pela fome e pela sede.



Com adaptação, atuação e direção de Alcantara Costa, a obra será conduzida por violas, auxiliando na criação da atmosfera do sertão nordestino. Sobre o Coletivo Rei Leal

O Coletivo Rei Leal iniciou a sua trajetória em janeiro de 2014. O grupo tem como propósito contribuir para a difusão da linguagem da cultura popular por meio do teatro e de diversas outras linguagens artísticas. O repertório do coletivo conta com mais quatro espetáculos: "O Auto do Rei Leal", "Conversa de Lavadeiras", "As Malditas" e "O Biscateiro e o Juiz".