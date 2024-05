K-Pop: NCT Dream volta ao Brasil para show em setembro

O grupo de k-pop NCT Dream retorna ao Brasil para show em São Paulo. A novidade foi confirmada na quarta-feira, 8, nas redes sociais do grupo sul-coreano. A apresentação dos artistas está marcada para acontecer no dia 2 de setembro, no Espaço Unimed.

Formado por Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle e Jisung, o grupo de k-pop estreou na indústria musical em 2016 e, desde então, vem reunindo diversos fãs por todo o mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais K-Pop: Grupo IVE fará show no Brasil em 2024