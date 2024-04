Lula vai a Iguatu em meio a turbilhão político, com vaias a prefeito e aplausos a pré-candidato

Prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor, em evento com Lula Crédito: Aurélio Alves

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou Iguatu, distante 361 quilômetros de Fortaleza, em meio a turbulência política que envolve o PT e aliados. Na véspera, o ex-petista Sá Vilarouca se filiou ao PSB para ser candidato a prefeito, depois que o PT abrigou o também pré-candidato Ilo Neto, filho do deputado Agenor Neto (MDB), antigo adversário do partido no Município. No evento com Lula, nesta sexta-feira, 5, as tensões se expressaram desde o início, nas vaias ou aplausos a cada líder local citado. A temperatura política podia ser percebida desde o início do evento, quando o prefeito Ednaldo Lavor (PSD) foi chamado a discursar e houve muitas vaias. Ele iniciou a fala com um gesto que fez cessar as vaias ao tirar o foco de si: "Vou pedir a todos vocês uma salva de palmas ao presidente Lula, que vem ao nosso município, em pouco tempo, três vezes e essas vezes que o presidente esteve aqui em nosso município nos honra muito", falou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quando o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), discurou, ele saudou os iguatuentes, na pessoa de políticos locais. Primeiro, citou o prefeito Ednaldo. Houve muitas vaias, mas logo Elmano emendou e seguiu a saudação mencionando o deputado e ex-prefeito Agenor e o filho dele, Ilo. O governador ainda mencionou outra vertente política do município, representada pelo deputado estadual Marcos Sobreira (PDT).

"Gostaria de saudar os iguatuenses que aqui estão, na pessoa do prefeito Ednaldo (vais), do deputado Agenor Neto, do seu filho, Ilo Neto (aplausos), saudar o deputado Marcos Sobreira. Em nome do Agenor e do Marcos, saudar todos os deputados estaduais”, disse Elmano. Em seguida, discursou o presidente da Transnordestina logística, Tufi Daher, que também citou o prefeito do Município. "Prefeito de Iguatu, quero saudá-lo", disse o Daher, que foi interrompido com vaias. "Me desculpem, mas merece saudação, respeitando a autoridade como aprendi com o senhor falando nos palanques". Lula visita Iguatu um dia após petista "histórico" se filiar ao PSB Lula visitou Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, para vistoriar as obras da Transnordestina e assinar a ordem de serviço do ramal do Salgado. A viagem ocorre no momento em que o PT se encontra dividido sobre a eleição municipal em Iguatu.

O diretório municipal do PT lançou, ainda em 2023, o empresário Sá Vilarouca (PSB) como pré-candidato da legenda à Prefeitura. Ele é apoiado pela deputada federal Luizianne Lins, que também enfrenta disputas internas para ser lançada como candidata à Prefeitura de Fortaleza. A executiva estadual do PT, no entanto, aprovou no último dia 21 a filiação do filho do deputado Agenor Neto, Ilo Neto, com intenção de ser candidato. Ele tem apoio dos maiores líderes do PT estadual, como o governador Elmano de Freitas e o ministro da Educação, Camilo Santana. O chefe do Executivo estadual afirmou que estará ao lado daqueles que o apoiaram e fizeram campanha para ele em 2022, como foi o caso de Agenor. O governador firmou compromisso prévio para apoiar Ilo. "Agora, os compromissos que fiz, quem me elegeu sabe, quem me apoiou, fez campanha pra mim. Então aqueles que eu fiz compromisso efetivamente irei cumprir, porque ninguém pode querer cobrar de um governador que ele não cumpra com a sua palavra”, afirmou Elmano em outra ocasião. O presidente do PT em Iguatu, Claudemir Brito, chegou a compartilhar vídeo nas redes sociais em que rejeitava o ingresso de Ilo no PT. Ele classificava o pré-candidato de "simpatizante do bolsonarismo, acompanhando as ações dos bolsonaristas". "Por que ele quer se filiar ao PT? Porque ele (Agenor) acha que é a única oportunidade que o filho (Ilo) tem de ter sucesso nessas eleições". Ele prosseguiu: "Nós do PT do Iguatu conhecemos o que a população do Iguatu quer. Nós rejeitamos essa filiação. Nós estamos com o Sá (Vilarouca)", afirmava.