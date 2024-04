Hospital Veterinário em Juazeiro do Norte ganha prêmio de Obra do Ano 2024

A obra do Hospital Veterinário Escola da UniLeão em Juazeiro do Norte, feita pela empresa Lins Arquitetos Associados, venceu na última semana o Prêmio Obra do Ano 2024 para países de língua portuguesa. A premiação é promovida pelo ArchDaily, maior portal de arquitetura do mundo, e pela DornBracht, empresa conhecida internacionalmente por seus produtos para cozinhas e banheiros. O prêmio teve 15 finalistas, que concorreram por meio de voto popular.

O escritório no Cariri cearense é formado pela família Lins, com Jorge Mauro Lins, George Lins, Cintia Lins e Deborah Lins. O Hospital Veterinário Escola da Unileão, Centro Universitário tradicional da região, funciona 24 horas e atende toda a região.

George Lins, um dos arquitetos responsáveis pelo projeto, comenta como surgiram as ideias para a obra: “O ponto de partida do projeto foi o bem-estar e o conforto dos usuários e animais, que iriam de fato desfrutar do local. Começamos com a criação de uma grande coberta, solta da edificação, para dar muita sombra e proteger as atividades que acontecem embaixo. Essa coberta é fluída, como ondas que permitem a saída do ar quente e estimulam a ventilação cruzada Técnica que consiste em aproveitar as aberturas opostas de um ambiente de modo a permitir o fluxo natural do ar. .