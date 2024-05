Bruno Mars anuncia shows extras no Brasil; confira as novas datas

Após esgotar as primeiras datas, Bruno Mars anunciou quatro shows extras no Brasil em 2024

Após anunciar quatro shows no Brasil no mês de outubro, Bruno Mars adicionou novas datas na sua passagem pelo país este ano. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 8, a Ticketmaster revelou mais quatro apresentações do artista em território brasileiro.

“Devido a inúmeros pedidos, Bruno Mars anuncia mais quatro shows além das outras quatro datas esgotadas que vão rolar em outubro deste ano!”, afirmou a postagem da empresa.

Carinhosamente apelidado de Bruninho pelos fãs brasileiros, o artista adicionou mais um show no Rio de Janeiro, marcado para 5 de outubro; dois em São Paulo, nos dias 12 e 13; e um em Brasília, para o dia 18.