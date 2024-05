Bruno Mars fará quatro shows no Brasil; saiba datas e valores

Bruno Mars fará quatro shows no Brasil em 2024; venda geral dos ingressos tem início no dia 8 de maio

É oficial: o cantor Bruno Mars irá voltar para o Brasil ainda em 2024. Após os shows durante o festival The Town no ano passado, o artista fará quatro shows no País.

Marcado para o mês de outubro, as apresentações do “Bruninho” no Brasil vão acontecer nas cidades do Rio de Janeiro, no dia 4; em São Paulo, nos dias 8 e 9; e em Brasília, no dia 17.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pré-venda de ingressos para os shows de Bruno Mars no Brasil tem início na segunda-feira, 6, para clientes Santander no site TicketMaster. Para os shows em São Paulo, a venda on-line inicia às 9 horas, já para Rio de Janeiro e Brasília, a pré-venda começa às 11 horas.