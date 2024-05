Bruno Mars diz ter se apaixonado pelo Brasil por filme de capoeira

A entrevista foi realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos , cidade que mais recebeu shows do artista. Em 2024, Bruno Mars retorna ao Brasil para pelo menos quatro shows no Rio de Janeiro (RJ), em São Paulo (SP) e em Brasília (DF).

Após ter assistido a um filme sobre a expressão cultural, sonhou em visitar o Brasil. “Eu me apaixonei por uma parte do Brasil quando era criança. Meu pai me levou ao cinema para ver um filme sobre capoeira. A partir daí, comecei a sonhar em um dia ir ao País”, disse em entrevista ao Fantástico.

Depois de confirmar agenda de shows no Brasil no mês de seu aniversário e ter tocado “Evidências” em apresentação em 2023, o cantor norte-americano Bruno Mars declarou sua paixão pelo País - dessa vez a partir da capoeira.

Evidências, ‘Brunão’ e aniversário

Bruno Mars deixa clara a sua felicidade em se apresentar no Brasil: “Os shows sempre são diferentes, porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora eu quero comemorar o meu aniversário lá. É dia 8 de outubro. E tem um show nesse dia no Brasil. Avisem a todos, é a festa do aniversário brasileira do Bruno”.

Ele também lembrou dos seus shows no festival The Town em 2023, quando também colocou no repertório “Evidências”, clássico de Chitãozinho e Xororó. Na entrevista, até brincou sobre a possibilidade de um "concurso" para outra música ser escolhida.