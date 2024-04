Kanye West tem shows vetados no Brasil em três estados; entenda

O rapper Kanye West está tendo complicações para marcar shows no Brasil. De acordo com o The U.S. Sun, o artista teria sido vetado pelo governo dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte devido às polêmicas envolvendo algumas declarações do artista.

Publicada nesta sexta-feira, 15, a notícia detalha que uma fonte do governo carioca afirmou ao site que os shows do artista foram vetados devido à imagem de Kanye ser “muito controversa" e que “ninguém quer estar ligado a ele e às suas recentes controvérsias”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O site estadunidense também acrescenta que a apresentação de Kanye no Rio de Janeiro não há “nenhuma chance” de acontecer, e que os estádios do Maracanã e Engenhão já recusaram os pedidos do músico.