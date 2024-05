Pabllo Vittar sobe ao palco com Madonna em show no Rio de Janeiro

Madonna e Pabllo Vittar apareceram juntas em show no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Globoplay

A cantora e drag queen brasileira Pabllo Vittar fez participação especial no show histórico de Madonna no Rio de Janeiro neste sábado, 4. A artista foi convidada pela Rainha do Pop para aparecer no show durante o hit “Music’. YUKÉEEEEE?! @pabllovittar e @Madonna ENTREGANDO TUDO #MadonnaNaGlô pic.twitter.com/nDJpsLofZS Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 5, 2024