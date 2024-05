Madonna ensaia para show em Copacabana e Pabllo Vittar participa

Madonna ensaia em Copacabana e Pabllo Vittar participa do momento Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar e @madonna

Falta um dia para o show de Madonna no Rio de Janeiro, que acontece neste sábado, 4, e os preparativos não param. Na noite desta quinta-feira, 2, foi a vez dos ensaios para o show, que contou com músicas como "La Isla Bonita". As informações são do site F5. Uma surpresa durante o ensaio foi a presença de Pabllo Vittar no palco, logo no momento da passagem de som de "Music". O hit terá seu som misturado com batidas de samba e funk, além dos vocais da drag queen. Assista ao momento