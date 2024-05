Madonna: avião exibe faixa sobre ameaça ao aborto legal no Brasil

Um avião sobrevoou com mensagem sobre risco ao aborto legal no Brasil horas antes de show da Madonna no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @madonna e Reprodução/X @danicarolp

Um avião exibiu a faixa “Madonna, o aborto legal está sob ataque no Brasil” no céu do Rio de Janeiro neste sábado, 4, horas antes do show histórico de Madonna na Praia de Copacabana. A Rainha do Pop finaliza na cidade a turnê de celebração de 40 anos de carreira com show gratuito para mais de 1,5 milhão de pessoas. O recado transmitido pelo avião foi coordenado pela campanha “Nem Presa, Nem Morta” para chamar a atenção de Madonna sobre as dificuldades enfrentadas para o aborto legal no Brasil nos últimos anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia também | Especialistas e fãs refletem sobre impacto cultural de Madonna além da música

A ação foi apoiada também por outras sete organizações brasileiras que atuam em prol da justiça reprodutiva, pela realização do aborto legal e pela expansão deste direito. Entre diversas pautas, Madonna é conhecida também por ser voz a favor do direito ao aborto.

AQUI https://t.co/Y18NbJF6je pic.twitter.com/y2IQIeHeQ5 — Daniela (@danicarolp) May 4, 2024