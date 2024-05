Madonna no Rio: veja onde assistir ao show ao vivo

A apresentação acontece no trecho em frente ao hotel Copacabana Palace e conta com a participação de Pabllo Vittar .

Depois de muita expectativa, a cantora Madonna se apresenta na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 4 de maio. O show marca o fim da Celebration Tour e está previsto para começar às 21h45min .

A estrela americana promete mais de duas horas de show, com um repertório repleto de sucessos de todos os seus discos.

Os fãs da diva pop chegaram à cidade de vários lugares do País desde o último fim de semana. Os aeroportos Santos Dumont e Galeão e a Rodoviária do Rio esperam muita movimentação por conta do evento.

Como assistir ao show da Madonna ao vivo

Quem não puder estar no Rio de Janeiro para ver o show da Madonna em Copacabana, pode assistir no conforto de sua casa pelo streaming ou pela televisão.