Madonna fará turnê mundial para celebrar 40 anos de carreira

As primeiras datas da turnê "The Celebration Tour" de Madonna foram anunciadas nesta nesta terça-feira, 17. O Brasil não está entre os países divulgados

A cantora Madonna, 64 anos, anunciou, nesta terça-feira, 17, que fará a turnê mundial "The Celebration Tour" em comemoração aos seus 40 anos de carreira. As datas iniciais do show não contemplam países latinos.

Por meio de seu perfil no Instagram, a artista divulgou teasers onde ela apresenta os sucessos das quatro décadas que tem na música. A turnê é produzida pela Live Nation e está programada para iniciar em 15 de julho, em Vancouver, no Canadá.

De acordo com a programação inicial de "The Celebration Tour", ela irá começar na América do Norte, entre os meses de julho e outubro. A partir do dia 14 de outubro, Madonna visitará 11 cidades europeias. A previsão de encerramento é até 1º de dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nenhum país da América Latina teve shows confirmados. Os ingressos da turnê poderão ser comprados a partir desta sexta-feira, 20, no site oficial.



Sobre o assunto Brasileiro mostra como seria rosto de Madonna sem plásticas e ela reage

Bruno Gagliasso revela que deu fora em Madonna: "arrependimento"

Madonna beija a rapper Tokischa durante show em Nova York

Filme sobre Madonna deve ser protagonizado por Julia Garner, de "Ozark"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags