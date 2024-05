Diogo Defante anuncia show único em Fortaleza em junho

O músico e comediante Diogo Defante virá a Fortaleza para apresentação única no dia 29 de junho. Conhecido principalmente por seu canal de humor no Youtube, Diogo vem para a Capital com a turnê musical “Robson”, título do seu primeiro álbum.

A apresentação acontece no Complexo Armazém, localizado no Centro. O show de Defante em Fortaleza é o último da turnê e traz no repertório as canções “Jerry”, "Pelo”, “Padeiro” e “Catacumba”.

Os ingressos para o evento estão à venda no site Clube do Ingresso, com valor promocional de R$ 60. O lote é válido a partir da doação de 1kg de alimento não-perecível.