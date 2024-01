Réveillon de Fortaleza: 2ª noite de shows tem multidão e mistura de ritmos

Luísa Sonza foi uma das estrelas da segunda noite de shows no Réveillon da Aterro da Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal

“Chico”, a música de mais sucesso do seu novo álbum “Escândalo Íntimo”, também entrou no setlist da cantora gaúcha. Ela trocou o nome de seu ex-namorado Chico Moedas da letra e cantou apenas o trecho “se me quiseres” que foi acompanhada pela multidão na praia. O rapper cearense 6utto fez uma participação especial no show da artista e cantou “Invicto”, de composição sua. A presença do cearense se deu após o interesse da própria Luísa em ter um músico local em seu show. Luísa Sonza foi uma das estrelas da segunda noite de shows no Réveillon da Aterro da Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal O estudante Micael de Souza, 17, morador do município de Morrinhos, viajou 183 quilômetros para Fortaleza com um grupo de amigos para assistir a todas as atrações da noite e chegou cedo para ficar bem na frente do palco. “Eu sou muito fã da Luísa e estou realizando um sonho de assistir. Também vou ter a oportunidade de assistir ao Péricles e a Marisa Monte, eles são perfeitos“, celebrou o estudante. Leia mais Réveillon na praia: confira pontos próprios para o banho nas praias do Ceará

“Está super incrível, agora que descobri isso vou voltar sempre. Também descobri a área de acessibilidade no Carnaval e aproveitei muito. Amo o Péricles e agora posso aproveitar meu pagode”, disse o autônomo. Péricles foi uma das estrelas da segunda noite de shows no Réveillon da Aterro da Praia de Iracema Crédito: Aurélio Alves/O POVO O secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, avalia que o Réveillon, além de ser o cartão postal da cidade, representa o momento em que os artistas daqui se apresentam e mostram a sua força para o Brasil.

“Hoje nós tivemos aqui a Mara Pavanelly e o Nonato Lima que é um sanfoneiro que tocou em festivais na África recentemente e em festivais de jazz na França com o maior instrumento que é a sanfona. Eu estou muito feliz porque o forró é uma linguagem nossa, e o povo recebe muito bem”, afirmou o secretário. Os amigos Nino Gomes, 17, e Alexia Portela ,20, também chegaram cedo ao Aterro para ficar perto do palco e ver seus ídolos de perto. “Chegamos aqui às 18 horas, passamos muito perrengue para ver o Murilo Huff e Mari Fernandes, vamos ficar até o final. Trouxe até um cartaz e um moletom para ele ver“, declarou a jovem empolgada. A música popular brasileira também teve vez, Marisa Monte entrou logo em seguida com seus grandes sucessos como “ Beija eu”, “Ainda bem”, “Depois”, “Vilarejo”, “Já sei namorar” e para testar a memória dos fãs a artista resolveu cantar a música que já não interpretava há tempos, “Ainda lembro”. O cearense Waldonys também fez uma participação no show.