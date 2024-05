Cineteatro São Luiz recebe show em homenagem a Sandy & Junior com a banda Reite e a cantora Lívia Baral

O Cineteatro São Luiz recebe no próximo dia 8 de junho uma apresentação especial que irá emocionar os fãs da dupla Sandy & Junior. Com início às 19 horas, a Banda Reite convida a cantora Lívia Baral para um tributo à dupla de irmãos mais famosos da década de 1990.

“A dupla Sandy & Junior marcou gerações. As crianças, que tornavam-se adolescentes, tinham as músicas da dupla como verdadeiros hinos, que, em algumas situações representavam sentimentos vividos na época. Tudo tão concreto que, até hoje, qualquer movimento que trate da Sandy e do Junior vai reunir um grande número de pessoas", afirma Lívia Baral.

