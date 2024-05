Marisa Orth apresenta espetáculo solo no Cineteatro São Luiz

Com Marisa Orth, monólogo "Bárbara" será apresentado no Cineteatro São Luiz no início de maio

A atriz Marisa Orth vem a Fortaleza com o espetáculo “Bárbara”. Inspirado em um livro de memórias da jornalista Bárbara Gancia, a apresentação será realizada no Cineteatro São Luiz no início do mês de maio.

Primeiro espetáculo solo da artista paulista, o monólogo “Bárbara” rendeu à Marisa o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz em 2022. A peça é baseada no livro “A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência”, de Bárbara Gancia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Publicado em 2018, o livro narra os desafios do alcoolismo e a luta contra o vício. Na peça protagonizada por Marisa Orth, a atriz aborda as questões com humor e traz reflexões acerca do assunto.