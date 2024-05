Espetáculo gratuito sobre drama familiar acontece hoje no CCBNB

Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe apresentação da peça "Maçã Mordida"

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe nesta sexta-feira, 26, o espetáculo teatral “Maçã Mordida”.

Com início às 19 horas, a apresentação é gratuita e integra a programação cultural do equipamento localizado no Centro.

Estrelado por Alisson Emanoel, Erik Willyam e Nairton Santos, a peça acompanha Samuel, um jovem que deixou a casa dos pais após cortar relações com a família.