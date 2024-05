Almério canta Cazuza em temporada na Caixa Cultural Fortaleza

O show é fruto do álbum “Tudo é Amor” , lançado em 2021, com versões canções como “O Nosso Amor a Gente Inventa”, “Minha Flor, Meu Bebê” e “Brasil”. A turnê conta com Juliano Holanda (guitarra), Rapha B (bateria), Guga Fonseca (teclado) e Roger Victor (contrabaixo).

O cantor e compositor Almério traz a Fortaleza o show "Tudo é Amor", em canta a obra de Cazuza . A temporada acontece de quinta, 25, a sábado, 27, às 20 horas, e domingo, 28, às 19 horas, na Caixa Cultural. Na sexta, 26, e sábado, 27, haverá bate-papo com o artista após a apresentação. No sábado, 27, a sessão tem acessibilidade em Libras.

O primeiro contato de Almério com a obra de Cazuza aconteceu nos anos 1990, através de um CD que seu irmão comprou em Caruaru. Como eles não tinham um aparelho de CD em casa, ele ficava só lendo as letras.



Natural de Altinho, no Agreste pernambucano, Almério iniciou sua carreira artística no início dos anos 2000. O primeiro disco veio em 2014, de forma independente, e o segundo três anos depois, batizado como “Desempena”. Em 2019, ele lançou "Acaso Casa", dividido com Mariene de Castro e, em 2022, o álbum “Almério e Martins”, em parceria com outro destaque da cena pernambucana contemporânea, o músico Thiago Emanoel Martins do Nascimento.



