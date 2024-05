Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta em Fortaleza em maio

A Orquestra Petrobras Sinfônica traz para Fortaleza duas apresentações especiais no mês de maio. Marcado para ocorrer nos dias 2 e 3 do próximo mês, os concertos vão ser realizados no Teatro Riomar Fortaleza, localizado no bairro Papicu.

Nas apresentações na Capital, a Orquestra Petrobras Sinfônica irá celebrar a música nacional, com foco nas canções da banda Legião Urbana e do espetáculo infantil Os Saltimbancos.

Na primeira data, dia 2 de junho, uma quinta-feira, às 20 horas, o grupo musical celebra uma das bandas de rock mais populares do Brasil. Canções da Legião Urbana que marcaram gerações serão apresentadas com arranjos inéditos.