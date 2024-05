Canoa Quebrada recebe 16º Canoa Blues com programação gratuita

O último fim de semana de abril está repleto de atividades artísticas e culturais por todo o Ceará. No município de Aracati, a 148,3 km de Fortaleza, acontece a 16ª edição do Festival Canoa Blues.

Com o intuito de contribuir no desenvolvimento do empreendedorismo local, o evento leva programação musical gratuita para a rua Broadway, um dos principais pontos turísticos da cidade litorânea.

Na edição de 2024, a programação de sexta-feira, 26, do Canoa Blues tem shows das artistas cearenses Débora Marc, a partir das 22 horas, e de Nayra Costa, marcado para iniciar às 23 horas.